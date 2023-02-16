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НовостиПолитика16 февраля 2023 9:31

Крым поможет Херсонской области в организации парламентских выборов

Республика готова делиться своим уникальным опытом в части интеграции в российское правовое пространство
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Выборы в парламент Херсонской области намечены на осень 2023 года. Фото: Владимир Константинов\Telegram

Выборы в парламент Херсонской области намечены на осень 2023 года. Фото: Владимир Константинов\Telegram

Крым поможет в организации выборов в парламент Херсонской области. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов в своем Tg-канале.

Как отметил глава крымского парламента, эти вопросы в частности обсуждались во время его рабочей поездки в Геническ с врио губернатора нового региона России Владимиром Сальдо и руководством администрации Херсонской области. Целью поездки Владимира Константинова было налаживание взаимодействий между Крымом и Херсонщиной.

- Осенью в Херсонской области пройдут выборы в парламент, мы можем оказать содействие в их организации. Кроме того, Крым готов делиться своим уникальным опытом в части интеграции в российское правовое пространство, - подчеркнул Владимир Константинов.

По словам главы крымского парламента, все намеченные планы у Херсонской области получится реализовать безо всяких сомнений. Однако этот серьезный процесс нужно выстраивать в определенном темпе.