В Крыму 16 февраля выявили 36 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 36 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 211 945. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 910 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 29человек, выздоровевших за весь период - 204 574, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 98 504. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 91 пациент, из них 86 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от ковида умер один человек в возрасте 73 лет.

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