Погода на 17 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 февраля на Крымском полуострове станет чуть теплее.

- В пятницу ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой дождь, в горах со снегом, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°, днем +5...+7°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Днем северный ветер 10-15 м/с., тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +8…+9°, западный ветер 2-8 м/с. Пасмурно.

В Керчи +6…+7°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +8…+9°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +6…+8°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +8…+9°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Армянске +5…+7°, юго- западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Белогорске +6…+7°, юго-западный 5-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +4…+8°.

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