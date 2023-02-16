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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 12:59

В Крыму спасатели вытащили легковушку, вылетевшую с обледенелой дороги в кювет

Обошлось без пострадавших
Дмитрий Коренев
Минувшей ночью в районе дачного массива Лозовое легковушка вылетела в кювет. Фото: МЧС РК

Минувшей ночью в районе дачного массива Лозовое легковушка вылетела в кювет. Фото: МЧС РК

В ночь на 16 февраля в Симферопольском районе произошла дорожная авария. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, в районе дачного массива Лозовое легковушка вылетела в кювет.

– По прибытии стало известно, что водитель легкового автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и допустил съезд в кювет, самостоятельно выехать не может из-за сложных погодных условий и сильного обледенения дороги, – говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Спасатели с использованием лебедки, такелажного оборудования и ручного инструмента вытащили автомобиль на дорогу, после чего он продолжил движение своим ходом.

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