В столкновении легковушки и автобуса в Симферопольском районе пострадали три человека

Фото: МВД России по Республике Крым

Сегодня, 16 февраля, в Симферопольском районе произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По предварительным данным, в 11:10 в районе села Андрусово 29-летний водитель автобуса Higer, двигаясь с небезопасной скоростью, во избежание столкновения с идущим впереди автомобилем выехал на встречную полосу, где по касательной зацепил автомобиль Toyota Camry под управлением 36-летнего водителя.

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Camry получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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