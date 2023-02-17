Ялта и Феодосия попали в топ-10 популярных направлений для путешествий весной-летом 2023

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым выбирают многие люди, которым не сидится дома. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные, составили рейтинг самых востребованных направления на весну и лето.
- На первом месте по традиции - Сочи, второе у Анапы, а на третьем Питер, - специалисты четко обозначили тройку лидеров.
Ялта и Феодосия в «золотой середине», то есть на 5 и 6 местах.
Топ-10 самых популярных направлений для путешествий весной и летом (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 3904
- Анапа, 3606
- Санкт-Петербург, 3866
- Геленджик, 4097
- Ялта, 4263
- Феодосия, 3217
- Кисловодск, 2872
- Гагра, 3502
- Алушта, 3959
- Ейск, 3134
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