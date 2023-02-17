Ялта и Феодосия попали в топ-10 популярных направлений для путешествий весной-летом 2023

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым выбирают многие люди, которым не сидится дома. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные, составили рейтинг самых востребованных направления на весну и лето.

- На первом месте по традиции - Сочи, второе у Анапы, а на третьем Питер, - специалисты четко обозначили тройку лидеров.

Ялта и Феодосия в «золотой середине», то есть на 5 и 6 местах.

Топ-10 самых популярных направлений для путешествий весной и летом (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3904

- Анапа, 3606

- Санкт-Петербург, 3866

- Геленджик, 4097

- Ялта, 4263

- Феодосия, 3217

- Кисловодск, 2872

- Гагра, 3502

- Алушта, 3959

- Ейск, 3134

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50