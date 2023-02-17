В Крыму за сутки выявили 41 новый случай COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Республике Крым за минувшие сутки выявили 41 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы семь человек. Об этом утром 17 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Летальных случаев нет. Выздоровели 19 человек.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 986 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 204 593 человека выздоровели, 5 421 скончался.

– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализированы 15 человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.

Ковид унес жизнь 87-летнего севастопольца. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 100 пациентов с подтвержденным диагнозом.

С начала пандемии коронавирусом заболели 98 584 севастопольца, выздоровел 95 551.

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