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НовостиПолитика17 февраля 2023 15:05

Двух крымчанок оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Они признали вину и принесли публичные извинения
Дмитрий Коренев
Суд в Крыму оштрафовал двух жительниц Евпатории за дискредитацию российской армии

Суд в Крыму оштрафовал двух жительниц Евпатории за дискредитацию российской армии

Фото: Даниил ОПАРИН

Суд в Крыму оштрафовал двух жительниц Евпатории за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– В городе Евпатории владелица и сотрудница одного из кафе допустили высказывания, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Крымчанки признали вину, раскаялись в содеянном и принесли публичные извинения (видео опубликовано в телеграм-канале МВД по РК). Каждой назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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