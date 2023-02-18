Военный из зоны СВО во время отпуска сделал предложение невесте в Крыму

В Алуште зарегистрировали брак военнослужащего из зоны СВО. Фото: пресс-служба Минюста РК

В Алуштинском ЗАГСе торжественно зарегистрировали брак военнослужащего Дмитрия Калинина, который ненадолго приехал из зоны СВО, и его невесты Евгении Маковеевой. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Крыма.

- Мужчина получил кратковременный отпуск, в котором решил сделать предложение своей избраннице, и, получив согласие, сразу же отправился с ней подавать заявление в ЗАГС. На следующий день жених и невеста уже стали мужем и женой, - рассказали в Минюсте.

В адрес молодоженов звучали пожелания счастья, теплоты, сердечности в отношениях и мирного неба над головой.

Напомним, согласно указу президента, регистрация брака призванных в рамках частичной мобилизации россиян может происходить в день подачи заявления в орган ЗАГСа.

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