Погода на 19 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

В Севастополе облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +8…+10°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, западный ветер 10-15 м/с., тепло +8…+10°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +8°…+10°, западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +8…+10°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.

В Керчи +7…+8°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +9…+10°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+9°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +8…+9°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +5…+6°, юго- западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Белогорске +8…+9°, юго-западный 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+8°.

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