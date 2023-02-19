Свыше 49 тысяч человек посетили крымские учреждения культуры по Пушкинской карте в 2022 году

Фото: mkult.rk.gov.ru

Свыше 49 тысяч человек посетили учреждения культуры Республики Крым по Пушкинской карте в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте Минкульта Крыма.

– Свыше 49 тыс. человек по федеральному проекту «Пушкинская карта» приобрели билеты и посетили крымские учреждения сферы культуры и искусств в 2022 году, – говорится в сообщении.

К программе подключились уже 54 учреждения культуры Республики Крым: все республиканские театры, концертные организации и музеи, девять муниципальных учреждений, а также 60 кинозалов. В этом году к проекту присоединятся еще четыре муниципальных учреждения.

СПРАВКА КП

«Пушкинская карта» – специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов на различные культурные мероприятия по всей России. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр. Ежегодно 1 января на карту зачисляются денежные средства в размере 5 000 рублей.

С февраля 2022 года возможности «Пушкинской карты» расширены - ее владельцы могут также покупать билеты в кино на фильмы российского производства, на это можно потратить 2 000 рублей.

Список учреждений-участников программы и афиша событий постоянно обновляются на интернет-портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».

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