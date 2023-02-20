Погода на 20 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Крымских горах снежно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 февраля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- Сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди, в горах со снегом, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.
В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, северо-западный 15-17 м/с., тепло +6…+8°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +5°…+6°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +5…+6°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно.
В Керчи +3…+4°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +4…+6°, северо-западный ветер 5-9 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +4…+5°, юго-западный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +4…+6°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +4…+6°, юго- западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.
В Белогорске +3…+4°, юго-западный 5-7 м/с. Пасмурно, дождь со снегом.
Вода в Черном море +5…+8°.
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