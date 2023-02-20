«Гаишники ошалели от такой наглости»: В Симферополе автолюбитель проехал на красный под носом у ДПС

Инцидент произошел в Симферополе. Фото: кадр видео Леонид Липовецкий/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Дороги Симферополя под завязку забиты легковушками. Автолюбители не всегда соблюдают правила ПДД, что зачастую им вылазит боком.

- Карма. Перекресток на улице Залесская, - так называется 18-секундное видео, появившиеся в соцсети.

Видеорегистратор запечатлел, как белая легковушка лихо едет на запрещающий сигнал светофора и сворачивает направо. Но за ней тут же вдогонку отправляется машина с мигалками. Оказывается нарушитель, сам того не ведая, проехал на красный прямо под носом у гаишников!

Пользователи соцсети живо отреагировали на инцидент: «И музыка звучит подходящая – «Плохой парень» («Bad Guy») в исполнении Billie Eilish»; «Таких водительских прав нужно лишать на 5 лет»; «Гаишники ошалели от такой наглости»; «ДПС просто выпал в осадок и похоже, что не сразу понял, что произошло».

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