Фото: Сергей Аксенов/Tg

Движение на Крымском мосту после ДТП будет восстановлено в течение часа-полутора, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Керчи Святослава Брусакова.

Напомним, ранее сообщалось, что движение на Крымском мосту было остановлено в обе стороны из-за ДТП. В аварии есть погибшие.

По информации Минтранса РФ, Керченская паромная переправа продолжает работать штатно. С ночи на 9 октября по 19 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 87 тысяч пассажиров.

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