Грозит восемь лет тюрьмы: главу одного из сел Крыма поймали на попытке дать полицейскому 20 тысяч рублей взятки

Чиновника задержали сразу после передачи денег. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Бывшего главу сельсовета Первомайского района задержали по подозрению в даче взятки полицейскому. Как рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, сотруднику МВД экс-чиновник предложил 20 тысяч рублей.

Дело в том, предназначенное для нуждающихся муниципальное жилье было незаконно приватизировано работниками сельсовета и их родственниками.

- Были нарушены права граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, - отметили в пресс-службе СК.

Экс-глава сельсовета Первомайского района решил «откупиться» от оперуполномоченного, который должен был проводить проверку по этому факту. Чиновник предложил полицейскому 20 тысяч рублей.

Однако план не сработал - сразу после передачи денег нечистого на руку экс-главу сельсовета задержали сотрудники ФСБ.

Как уточнили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, на главу администрации сельского поселения завели уголовное дело по третьей части статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

На данный момент расследование продолжается - материалы по этому делу переданы в СК.