В Севастополе женщина, ударившая сожителя ножом, получила два года колонии

Приговор суда еще не вступил в законную силу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Севастополе суд приговорил 35-летнюю женщину, всадившую нож в своего сожителя, к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ее признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
Установлено, что днем 31 июля прошлого года женщина у себя дома – в квартире по улице Правды – выпивала со своим 42-летним сожителем. В процессе они поссорились, конфликт завершился поножовщиной.
– Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар хозяйственным ножом в верхнюю левую часть туловища мужчины, причинив тяжкий вред его здоровью, – сообщили в прокуратуре.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что в Крыму будут судить жителя Инкермана, до смерти избившего мужчину девять лет назад. В 2014 году личность убийцы установили, однако ему удалось скрыться от правоохранителей.
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