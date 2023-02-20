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НовостиОбщество20 февраля 2023 17:00

Мининформ Крыма: проблемы с мобильной связью 20 февраля связаны с аварией на сети провайдера

Абоненты оператора «Волна мобайл» не могли дозвониться до абонентов «МТС» и наоборот
Дмитрий Коренев
В настоящее время проблема устранена

В настоящее время проблема устранена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 20 февраля возникли перебои со связью – абоненты «Волна мобайл» не могли дозвониться до абонентов «Мобильных телесистем» («МТС») и наоборот. Как сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма, случилась авария на сети вышестоящего провайдера.

– Невозможность осуществления телефонных звонков связана с аварией на сети вышестоящего провайдера, – говорится в сообщении.

Как сообщают читатели КП-Крым, в настоящее время проблема устранена, перебоев со связью нет.

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