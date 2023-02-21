В Крыму расцвели желтые крокусы

Крокус.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров плавное перешел из осени в весну. Цветы – это главные вещественные доказательства этой забавной теории.
- Выходные провели в Алуште, так там на пригорках уже желтые крокусы цветут,- поделилась с КП-Крым своими наблюдениями жительница полуострова.
Цветок занеcен в Красную книгу.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крокус сузианский, так называют ботаники этот цветок, похожий на маленькое солнышко. Растение нуждается в охране, занесено в Красную книгу.
Главный враг растения - человек.
Окрестности Алушты активно застраиваются.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Причем вредят исчезающему цветку не только любители букетов из первоцветов, но и строители. В той же восточной части Алушты, где растут крокусы, идет активная застройка. Возводятся и отдельные коттеджи, и жилищные комплексы, что конечно же идет не на пользу первоцветам.
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