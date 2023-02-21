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НовостиОбщество21 февраля 2023 5:08

В Крыму расцвели желтые крокусы

Растениями можно полюбоваться в окрестностях Алушты
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крокус.

Крокус.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров плавное перешел из осени в весну. Цветы – это главные вещественные доказательства этой забавной теории.

- Выходные провели в Алуште, так там на пригорках уже желтые крокусы цветут,- поделилась с КП-Крым своими наблюдениями жительница полуострова.

Цветок занеcен в Красную книгу.

Цветок занеcен в Красную книгу.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крокус сузианский, так называют ботаники этот цветок, похожий на маленькое солнышко. Растение нуждается в охране, занесено в Красную книгу.

Главный враг растения - человек.

Окрестности Алушты активно застраиваются.

Окрестности Алушты активно застраиваются.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Причем вредят исчезающему цветку не только любители букетов из первоцветов, но и строители. В той же восточной части Алушты, где растут крокусы, идет активная застройка. Возводятся и отдельные коттеджи, и жилищные комплексы, что конечно же идет не на пользу первоцветам.

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