В Крыму расцвели желтые крокусы

Крокус. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров плавное перешел из осени в весну. Цветы – это главные вещественные доказательства этой забавной теории.

- Выходные провели в Алуште, так там на пригорках уже желтые крокусы цветут,- поделилась с КП-Крым своими наблюдениями жительница полуострова.

Цветок занеcен в Красную книгу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крокус сузианский, так называют ботаники этот цветок, похожий на маленькое солнышко. Растение нуждается в охране, занесено в Красную книгу.

Главный враг растения - человек.

Окрестности Алушты активно застраиваются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Причем вредят исчезающему цветку не только любители букетов из первоцветов, но и строители. В той же восточной части Алушты, где растут крокусы, идет активная застройка. Возводятся и отдельные коттеджи, и жилищные комплексы, что конечно же идет не на пользу первоцветам.

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