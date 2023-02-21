Часть Симферополя останется без воды в ночь на 22 февраля

Ограничения будут действовать временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы крымской столицы останутся без воды в ночь на 22 февраля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 22:00 часов 21 февраля до 06:00 часов 22 февраля будет ограничено холодное водоснабжение по следующим адресам: улица Пирогова, переулок Пирогова, улица Гончарова, улица Б. Хохлова, улица Дацуна, улица Голубца, улица Ген. Радионова.

То же самое касается таких адресов: улица З. Рухадзе, улица Тюленина, улица Л.Шевцовой, улица У. Громовой, улица Симферопольская, улица О. Кошевого, улица З. Космодемьянской, улица Матросова, улица Беспалова (частично), улица Ломоносова (частично), улица Первомайская, улица Кудряшева.

Отмечается, что по некоторым из указанных адресов может только снизиться давление - вода полностью не пропадет.

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