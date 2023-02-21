В Крыму на утро 21 февраля выявили 34 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 21 февраля выявили 34 новых случая COVID-19, за все время - 212 132. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 951 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, выздоровевших за весь период – 204 695, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

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За минувшие сутки в городе выявили 71 новый случай заболевания COVID-19, за все время - 98 988. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, - говорится в сообщении.

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