Феодосия и Ялта вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях

Ялта.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымский полуостров притягивает к себе любителей отдыха в комфортных условиях, которые обеспечивают продвинутые отели, где есть SPA, салоны красоты и спортзалы.
Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив заявки на отельное размещение, обнародовали самые востребованные места такого отдыха в 2023.
- Пальма первенства у Сочи, за ним идет- Санкт Петербург, а на третьем месте – Москва, - отметили аналитики.
Крымские курорты тоже «засветились» в этом престижном списке: у города счастья Ялты шестое место, а у Феодосии десятое.
10-топ самых популярных направлений для бронирования отелей в 2023 году: (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 3395
- Санкт-Петербург, 3175
- Москва, 3776
- Анапа, 3379
- Геленджик, 3744
- Ялта, 4035
- Красная Поляна, 6503
- Краснодар, 2618
- Гагра, 3147
- Феодосия, 4035
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