Феодосия и Ялта вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха в отелях

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров притягивает к себе любителей отдыха в комфортных условиях, которые обеспечивают продвинутые отели, где есть SPA, салоны красоты и спортзалы.

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, изучив заявки на отельное размещение, обнародовали самые востребованные места такого отдыха в 2023.

- Пальма первенства у Сочи, за ним идет- Санкт Петербург, а на третьем месте – Москва, - отметили аналитики.

Крымские курорты тоже «засветились» в этом престижном списке: у города счастья Ялты шестое место, а у Феодосии десятое.

10-топ самых популярных направлений для бронирования отелей в 2023 году: (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3395

- Санкт-Петербург, 3175

- Москва, 3776

- Анапа, 3379

- Геленджик, 3744

- Ялта, 4035

- Красная Поляна, 6503

- Краснодар, 2618

- Гагра, 3147

- Феодосия, 4035

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