Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 12:25

Новый оператор мобильной связи появится в Крыму

В настоящее время создается необходимая инженерно-телекоммуникационная инфраструктура
Дмитрий Коренев
На рынок Республики Крым выходит новый мобильный оператор

На рынок Республики Крым выходит новый мобильный оператор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынок Республики Крым выходит новый мобильный оператор.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на министра внутренней политики, информации и связи РК Владимира Трегуба, сейчас создается необходимая инженерно-телекоммуникационная инфраструктура. К концу года оператор планирует запустить почти тысячу базовых станций мобильной связи.

- Официальный запуск новой мобильной сети состоится в течение 2023 года, по мере готовности сети связи. До этого времени строящаяся сеть оператора, будет работать в тестовом режиме, – сообщил Трегуб.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50