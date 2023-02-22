Новый оператор мобильной связи появится в Крыму

На рынок Республики Крым выходит новый мобильный оператор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рынок Республики Крым выходит новый мобильный оператор.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на министра внутренней политики, информации и связи РК Владимира Трегуба, сейчас создается необходимая инженерно-телекоммуникационная инфраструктура. К концу года оператор планирует запустить почти тысячу базовых станций мобильной связи.

- Официальный запуск новой мобильной сети состоится в течение 2023 года, по мере готовности сети связи. До этого времени строящаяся сеть оператора, будет работать в тестовом режиме, – сообщил Трегуб.

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