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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 16:48

В южной бухте Севастополя горит плавучий док

Пожарные уже на месте
Дмитрий Коренев
В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док. Об этом 22 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

– Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное, – написал Развожаев.

Губернатор призвал горожан не поддаваться возможным провокациям и доверять только официальным источникам.

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