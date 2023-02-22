В южной бухте Севастополя горит плавучий док

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док Фото: Анастасия ЖУКОВА

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док. Об этом 22 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

– Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное, – написал Развожаев.

Губернатор призвал горожан не поддаваться возможным провокациям и доверять только официальным источникам.

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