В южной бухте Севастополя горит плавучий док

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док
Фото: Анастасия ЖУКОВА
В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» горит плавучий док. Об этом 22 февраля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
– Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное, – написал Развожаев.
Губернатор призвал горожан не поддаваться возможным провокациям и доверять только официальным источникам.
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