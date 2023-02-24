Анонсированный на 23 февраля салют в Керчи не состоялся Фото: Иван Макеев

Анонсированный салют по случаю Дня защитника Отечества в Керчи не состоялся. Напомним, ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что 23 февраля в 21:00 артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и пусковых установок в девяти городах страны, в том числе в Севастополе и Керчи.

Многие горожане пришли накануне вечером на Генмол в районе городской набережной, чтобы полюбоваться ярким зрелищем, однако салюта не увидели.

- Так ждали, детей повезли к набережной. А там…, - пишут керчане в социальных сетях.

Как стало известно, залповые установки Министерство обороны в Керчь не привезло. В керченском горсовете КП-Крым подтвердили информацию об этом.

Ранее информация о проведении салютов в том числе и в Керчи была опубликована на официальной страничке Министерства обороны РФ. В ознаменование Дня защитника Отечества приказ об этом подписал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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