Первый в Крыму мемориал памяти погибших в спецоперации открыли в Ялте

Мемориал памяти погибших в спецоперации в Ялте. Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте 24 февраля открыли первый в Крыму мемориал памяти погибших в специальной военной операции. Его обустроили на Холме Славы.

- Это боль всей Ялты... Гордимся нашими Героями! Каждый посмертно награждён Орденом Мужества. Каждый остается в наших сердцах,- отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

На мемориале памяти – фамилии двенадцати погибших военных. Самому младшему из них, рядовому Вениамину Косилову, на момент гибели исполнилось всего 19 лет. Самому старшему, лейтенанту Александру Цупке, было 56 лет.

Возложение цветов и венков к мемориалу памяти погибших в СВО. Фото: Янина Павленко/Telegram

Напомним, президент объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Подводя итоги первого года СВО, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам со стороны украинских формирований».

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