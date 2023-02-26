Крым не затопит после подрыва дамбы Каховского водохранилища – Аксенов

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Крым уйдет под воду в случае подрыва плотины Каховского водохранилища. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, для этого приняты все соответствующие меры.

- Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа - и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет, - отметил Аксенов.

Заметим, ровно год назад, в 26 февраля 2022 года, российские военные взорвали дамбу в русле Северо-Крымского канала в Херсонской области, тем самым разблокировали поток воды в Крым. До этого полуостров почти девять лет жил с ограниченным количеством водоснабжения.

Еще в мае 2014 года Украина перекрыла воду, которая раньше поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% нужд жителей полуострова, поэтому до 2022 года Крым получал ресурс только из местных источников, а три года назад ситуация стала критической и привела к засухе.