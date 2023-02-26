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НовостиОбщество26 февраля 2023 7:57

В Крыму появится еще одно водохранилище для нужд Ялты

В марте власти республики обсудят вопрос о строительстве Солнечногорского водохранилища под Алуштой
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В планах создать возможность дополнительной перекачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища

В планах создать возможность дополнительной перекачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища

Фото: Архив "КП"

В Бахчисарайском районе власти Крыма планируют построить новое водохранилище, которое сможет обеспечить нужды Ялты, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это будет дополнительное Мартовское водохранилище, так как в курортном городе не так много других источников водоснабжения. В планах создать возможность дополнительной перекачки воды в Счастливенское и Загорское водохранилища. А в скором времени на обсуждение будет вынесен вопрос о строительстве Солнечногорского водохранилища под Алуштой.

- Мы от «Артека» перекачку в ту сторону готовы организовать. 3 марта будет представлено техническое решение, просчитывается финансирование. Пока смотрим, что дешевле будет. Если трубу бросить дешевле, то будем делать так. Если водохранилище - там просто большой объем земельных работ, на 8 млн кубометров, - также отметил Аксенов.