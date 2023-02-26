Опреснение воды в Крыму потеряло свою актуальность – Аксенов

Крым больше не нуждается в добыче морской воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым больше не нуждается в добыче морской воды и ее опреснении после запуска Северо-Крымского канала, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, после того, как на полуостров вновь вернулась днепровская вода, необходимость в дополнительном водоснабжении отпала. Ранее исследования и расчеты для опреснения проводили специалисты Росгеологии.

- Нужно организовать систему перекачки от канала - в отвод или трубу объем воды загнать, чем бурение, разводка и так далее. На мой взгляд, актуальность, в том числе и опреснение, отпадает точно, - добавил глава республики.

Напомним, в скором времени в Бахчисарайском районе появится новое водохранилище, которое сможет обеспечить нужды Ялты.