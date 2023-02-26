В Госсовете Крыма рассказали об условии приезда Зеленского на полуостров

Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Крым только в случае подписания капитуляции киевской стороны. Такое мнение выразил глава Госсовета Владимир Константинов.

По словам глава крымского парламента добавил, что Украина по-прежнему испытывает фантомные боли в отношении полуострова.

- Не видать им нашего российского полуострова. Разве что - подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать. По такому случаю даже предоставили бы Зеленскому возможность, как в детстве, похрустеть песочком на зубах при поедании рапанов, - сообщил он РИА Новости.

Напомним, ранее Зеленский заявлял о том, что киевский режим готовится к военному захвату республики. При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».