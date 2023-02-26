Во время пожара в пятиэтажке Феодосии на руках вынесли женщину

Пожар удалось потушить на площади четырех квадратных метров. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во время пожара пятиэтажного жилого дома в Феодосии из горящей квартиры вынесли женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Оказалось, что пятиэтажка загорелась утром 25 февраля. В 10:34 в Центр управления в кризисных ситуациях позвонили очевидцы и сообщили о задымлении одного из подъездов пятиэтажного дома. На место быстро выехали пожарные.

- По прибытии на место, пожарные обнаружили, что горит обшивка балкона в квартире на пятом этаже. Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка задымленного помещения. В итоге, из горящей квартиры была спасена женщина., - отметили в пресс-службе МЧС.

Огнеборцы на руках вынесли женщину, которая находилась в квартире, и передали врачам скорой медицинской помощи. От лечения и госпитализации крымчанка отказалась.

В МЧС уточнили, что пожар удалось потушить на площади четырех квадратных метров.