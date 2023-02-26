Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 февраля 2023 11:25

Во время пожара в пятиэтажке Феодосии на руках вынесли женщину

Огонь охватил жилой дом 25 февраля
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Пожар удалось потушить на площади четырех квадратных метров.

Пожар удалось потушить на площади четырех квадратных метров.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во время пожара пятиэтажного жилого дома в Феодосии из горящей квартиры вынесли женщину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Оказалось, что пятиэтажка загорелась утром 25 февраля. В 10:34 в Центр управления в кризисных ситуациях позвонили очевидцы и сообщили о задымлении одного из подъездов пятиэтажного дома. На место быстро выехали пожарные.

- По прибытии на место, пожарные обнаружили, что горит обшивка балкона в квартире на пятом этаже. Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка задымленного помещения. В итоге, из горящей квартиры была спасена женщина., - отметили в пресс-службе МЧС.

Огнеборцы на руках вынесли женщину, которая находилась в квартире, и передали врачам скорой медицинской помощи. От лечения и госпитализации крымчанка отказалась.

В МЧС уточнили, что пожар удалось потушить на площади четырех квадратных метров.