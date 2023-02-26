В Детском парке Симферополя прошло прощание с Масленицей

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В Детском парке Симферополя прошли торжественные проводы Масленицы, сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

В этом году главный праздник блинов выпал на предпоследнюю неделю февраля. В честь окончания масленичных дней 26 февраля в крымской столице устроили традиционный обряд. Жители города посмотрели на театральную постановку, приняли участие в перетягивании каната, водили большой хоровод и участвовали в конкурсах на свежем воздухе.

Для всех гостей праздника была организована праздничная фотозона с яркими матрешками. Все желающие могли повязать ленточку с пожеланием на колесо и загадать исполнения мечты.