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НовостиОбщество26 февраля 2023 15:30

В Детском парке Симферополя прошло прощание с Масленицей

Жители города водили хороводы и играли в традиционные игры
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

Фото: пресс-служба МБУК «Парки столицы»

В Детском парке Симферополя прошли торжественные проводы Масленицы, сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

В этом году главный праздник блинов выпал на предпоследнюю неделю февраля. В честь окончания масленичных дней 26 февраля в крымской столице устроили традиционный обряд. Жители города посмотрели на театральную постановку, приняли участие в перетягивании каната, водили большой хоровод и участвовали в конкурсах на свежем воздухе.

Для всех гостей праздника была организована праздничная фотозона с яркими матрешками. Все желающие могли повязать ленточку с пожеланием на колесо и загадать исполнения мечты.