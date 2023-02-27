На Ялту обрушился шторм: 6 атмосферных фото Южного берега Крыма в феврале 2023

Шторм в Ялте. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Крымском полуострове в длинные февральские выходные действовало штормовое предупреждение. Вот и в Ялте погода была под стать военному празднику – Черное море штормило.

Высокие волны хозяйничали на пляжах и нижнем ярусе набережной.

Море вело себя спокойно в той части акватории, которая примыкает к площади Ленина. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Самое интересное, что в районе площади Ленина, море вело себя очень благоразумно, не показывая своего свирепого характера. Ближе к часовне и ресторану «Апельсин» оно себе ни в чем не отказывало!

Набережная - излюбленное место отдыха жителей и гостей города счастья. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Мощные потоки воды с такой силой накатывали на сушу, что даже обрызгивали гостей и жителей Ялты, которые любовались природной стихией на основной набережной. Весело и немного страшно!

Черное море штормит. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Черное море будто специально организовало шоу, чтобы порадовать людей.

Очевидцы делали селфи, фото и эмоционально комментировали очередной натиск стихии:

- Ой! Ай! Вот это силище, даже булыжники выбрасывает на сушу!

В городе счастья на выходные было многолюдно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но стоит отойти на несколько метров, как динамика исчезает - променадная зона города живет в неспешном ритме: парочки, мамочки с колясками и отдыхающие с блаженным выражением лица.

В Ялте хорошо отдыхать.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50