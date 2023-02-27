На Ялту обрушился шторм: 6 атмосферных фото Южного берега Крыма в феврале 2023

Шторм в Ялте.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуострове в длинные февральские выходные действовало штормовое предупреждение. Вот и в Ялте погода была под стать военному празднику – Черное море штормило.
Высокие волны хозяйничали на пляжах и нижнем ярусе набережной.
Море вело себя спокойно в той части акватории, которая примыкает к площади Ленина.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Самое интересное, что в районе площади Ленина, море вело себя очень благоразумно, не показывая своего свирепого характера. Ближе к часовне и ресторану «Апельсин» оно себе ни в чем не отказывало!
Набережная - излюбленное место отдыха жителей и гостей города счастья.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Мощные потоки воды с такой силой накатывали на сушу, что даже обрызгивали гостей и жителей Ялты, которые любовались природной стихией на основной набережной. Весело и немного страшно!
Черное море штормит.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море будто специально организовало шоу, чтобы порадовать людей.
Очевидцы делали селфи, фото и эмоционально комментировали очередной натиск стихии:
- Ой! Ай! Вот это силище, даже булыжники выбрасывает на сушу!
В городе счастья на выходные было многолюдно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Но стоит отойти на несколько метров, как динамика исчезает - променадная зона города живет в неспешном ритме: парочки, мамочки с колясками и отдыхающие с блаженным выражением лица.
В Ялте хорошо отдыхать.
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