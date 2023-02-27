В Крыму ищут 43-летнего мужчину из Феодосии

Сергей Мочкалов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры, которые занимаются поиском пропавших людей, разместили в социальной сети новую ориентировку:

- Пропал Мочкалов Сергей Владимирович, 43 года (1979 года рождения), город Феодосия.

В отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что мужчина исчез несколько днем тому назад - с 23 февраля 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 160 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Сергей Мочкалов был одет в красно-черную куртку, камуфляжного цвета кофту и серые спортивные штаны.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым обращаются ко всем неравнодушным:

- Если вы видели этого человека, пожалуйста, сообщите на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 или 112. Звонки бесплатные.

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