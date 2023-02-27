Часть Симферополя осталась без воды до вечера 27 февраля

Организован подвоз питьевой воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе и районе 27 февраля некоторые улицы остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Рабочие проводят ремонтные работы.

Так, до 22:00 ограничения будут действовать в селе Строгоновка, микрорайонах Белое, Белое-2, Белое-3, Белое-4, Белое-5, также в микрорайонах Хошкельды, Каменка, селе Айкаван, Сергеевка, Новосергеевка, Загородный, Б. Куна, селе Ана-Юрт, СПК «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», микрорайоне Крымская Роза.

То же самое касается улиц Бородина, Глинки, Жени Дерюгиной, Кубанская, Самохвалова, Каспийская, Нижнегорская, Мазанская, Таманская, Афинская, Греческая, Понтийская, Механизаторов, Ягодная, Тесленко.

Также до 22:00 воды не будет на проспекте Победы (частично), ограничения коснутся ЖК «Клевер», улиц Тепличная, Совхозная, Хачатряна, Федоренко, Луцкого, Войтенко, Заклюки, Стаценко, Оленчука (частично), Кечкеметская (частично), Трудовая, Пасечная, Сотовая, Счастливая, Огородная, Приусадебная, Межевая, Арабатская, Волочаевская, С. Лазо, Панфиловцев, Хабаровская, Титова (частично), Сельвинского, Луговая.

Организован подвоз питьевой воды.

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