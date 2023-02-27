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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:42

Почти 700 тонн мусора вывезли из Симферополя за неделю

В Симферополе за неделю вывезли 676 тонн твердых коммунальных отходов
Дмитрий Коренев
Фото: официальный телеграм-канал МУП «Экоград», t.me/ecogradsimf

Фото: официальный телеграм-канал МУП «Экоград», t.me/ecogradsimf

В Симферополе за минувшую неделю вывезли почти 700 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– С 19 по 25 февраля МУП «Экоград» вывез 676,75 тонн (4507,15 кубометров) твердых коммунальных отходов, – говорится в сообщении.

Всего с начала года экипажи предприятия вывезли 4942,55 тонны ТКО (32619,66 кубометров).

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