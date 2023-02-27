В Симферополе запланированы сельхозярмарки на 4, 5 и 18 марта

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Три агроярмарки пройдут в Симферополе в марте. Как пишет КИА со ссылкой министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука, мероприятия пройдут с 07:00 часов до 14:00 часов 4 марта по адресам:

- улица Севастопольская 80/3;

- улица Киевская 177;

- улица Кечкеметская/Б. Куна,

5 марта площадки будут расположены по таким адресам:

- улица Ракетная, 10;

- микрорайон Каменка, улица Крымской весны.

18 марта ярмарки будут работать здесь:

- улица Севастопольская, 80/3;

- улица Киевская, 177;

- Кечкеметская/Б. Куна.

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