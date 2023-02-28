Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 22:03

Погода на 28 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 28 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте тепло до плюс 13 градусов.

В Ялте тепло до плюс 13 градусов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 февраля на Крымском полуострове станет прохладнее.

- Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Местами туман. Днем ветер северо-западный 7-12 м/с., температура воздуха +9...+11°.

В Севастополе переменная облачность. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло +8…+10°

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +5…+9°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.

В Керчи +6…+9°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +8…+11°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +5…+6°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +8…+9°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

В Армянске +6…+7°, северо-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

В Белогорске +8…+10°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +6…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50