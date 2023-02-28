Погода на 28 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

В Ялте тепло до плюс 13 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 февраля на Крымском полуострове станет прохладнее.
- Во вторник зона размытого холодного атмосферного фронта вызовет на полуострове местами небольшие дожди, туман, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Местами туман. Днем ветер северо-западный 7-12 м/с., температура воздуха +9...+11°.
В Севастополе переменная облачность. Днем северный ветер 6-11 м/с., тепло +8…+10°
В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+13°, западный ветер 3-4 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +5…+9°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно.
В Керчи +6…+9°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +8…+11°, северный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +5…+6°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.
В Джанкое +8…+9°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
В Армянске +6…+7°, северо-западный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.
В Белогорске +8…+10°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +6…+9°.
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