В Севастополе ограничат движение на улице Хрусталева

Ограничение будет введено с 23:00 вечера 4 марта и будет действовать до 6:00 утра 5 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Севастополе временно ограничат движение для всех видов транспорта на улице Хрусталева. Как говорится в приказе департамента транспорта, это связано с работами по монтажу временных сетей водоснабжения.

- Ввести временные ограничения дорожного движения с 23:00 4 марта до 6:00 5 марта, - говорится в тексте документа.

Закрыт проезд будет от дома №173 до СТ «Камаз» в районе дома №11, уточняется в приказе. Работы будет выполнять компания «Антей-СтройИнвест».

Перед началом работ фирма должна разработать схему организации путей объезда и оградить место производства работ, согласовав все с Госавтоинспекцией Севастополя.