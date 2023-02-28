На ярмарках в Симферополе и Севастополе нашли опасные рыбу и мясо

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Симферополе и Севастополе на ярмарках нашли небезопасную продукцию без маркировки, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

- В ходе мероприятия на ярмарке в Симферополе (на улице Залесская) было обнаружено, что ряд индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств продают рыбу, мясо и мясо птицы, колбасные изделия, которые не имеют информации о дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, без указания наименования и сведений, - говорится в сообщении.

Предпринимателям, отвечающим за 10 хозобъектов, вынесли предостережения.

В Севастополе потенциально опасные продукты продавали на ярмарках выходного дня (на улицах Щербака и Адмирала Октябрьского). Там продавали мед, молоко, а также мясо и рыбу. Предостережения получили восемь предпринимателей.

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