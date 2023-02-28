В Крыму 28 февраля выявили 46 новых случаев заболевания ковидом

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие выявили 46 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 212 416. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 017 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 77 человек, выздоровевших за весь период – 205 022, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 47 новых заболевших ковидом, за все время - 99 335. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 12 человек. Выписаны 17 пациентов. На данный момент в больницах находятся 80 пациентов, из них 69 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50