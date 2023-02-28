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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 10:53

За неделю крымчане перевели мошенникам более 18 млн рублей

Жителей просят быть бдительными при совершении финансовых операций
Дмитрий Коренев
23 человека попались на уловки телефонных мошенников, сделав их богаче на 15,5 млн рублей

23 человека попались на уловки телефонных мошенников, сделав их богаче на 15,5 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 20 по 26 февраля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 20 по 26 февраля полицейскими зарегистрировано 52 заявления граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 18 миллионов 727 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Так, 23 человека попались на уловки телефонных мошенников, сделав их богаче на 15,5 млн рублей. 21 факт мошенничества связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов (общий ущерб – более 2 млн рублей). Восемь крымчан скачали подозрительное приложение и перешли по ссылке, лишившись в общей сумме 827 тысяч рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не следовать их инструкциям. Также не стоит переходить по незнакомым ссылкам и устанавливать на смартфон сомнительные приложения.

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