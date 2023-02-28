За неделю крымчане перевели мошенникам более 18 млн рублей

23 человека попались на уловки телефонных мошенников, сделав их богаче на 15,5 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 20 по 26 февраля телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 20 по 26 февраля полицейскими зарегистрировано 52 заявления граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 18 миллионов 727 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Так, 23 человека попались на уловки телефонных мошенников, сделав их богаче на 15,5 млн рублей. 21 факт мошенничества связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов (общий ущерб – более 2 млн рублей). Восемь крымчан скачали подозрительное приложение и перешли по ссылке, лишившись в общей сумме 827 тысяч рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не следовать их инструкциям. Также не стоит переходить по незнакомым ссылкам и устанавливать на смартфон сомнительные приложения.

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