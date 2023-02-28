Под Феодосией «Приора» вылетела с дороги и перевернулась

Фото: МЧС РК

Вечером 27 февраля в поселке Орджоникидзе под Феодосией легковушка вылетела в кювет, протаранив дорожное ограждение, и опрокинулась на бок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Фото: МЧС РК

– По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что в водитель легкового автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок, – говорится в сообщении.

Спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП. О пострадавших не сообщается.

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