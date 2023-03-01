Во Вьетнаме презентовали экспортный и инвестиционный потенциал Крыма

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Республики Крым

Первый рабочий день бизнес-миссии Крыма во Вьетнаме принес положительные результаты - крымские производители заключили шесть соглашений о сотрудничестве с крупнейшими вьетнамскими сетями. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Республики Крым.

Бизнес-миссия проходит в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». В состав крымской делегации вошли первый замминистра экономического развития РК Анушаван Агаджанян, руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая, а также представители бизнеса.

– Презентация экономического, инвестиционного и экспортного потенциала нашей республики вызвала большой интерес у вьетнамских коллег. Заключены шесть рамочных соглашений о сотрудничестве с крупнейшими вьетнамскими сетями, специализирующимися на алкоголе и косметической продукции, – приводит пресс-служба слова вице-премьера - министра финансов Крыма Ирины Кивико.

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