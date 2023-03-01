Где не будет воды в Керчи и Красноперекопском районе 2 марта

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые улицы Керчи и Красноперекопского района останутся без воды 2 марта, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Керчи с 10:00 до 13:00 в связи с аварийно-восстановительными работами будет снижено давление воды, возможны перебои водоснабжения, а также частичное или полное отсутствие водоснабжения в районе Телецентр (улица Главная, улица Объездная, улица Юзобинская, улица Холмогорская, улица Панкратова, улица Афанасьева).

В Красноперекопском районе с 00.00 до 17:00, ввиду работ по дезинфекции сетей, воды не будет по адресам: город Красноперекопск, село Таврическое, село Совхозное, село Почетное, село Пятихатка, село Рисовое.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 1 марта отключили свет на 38 улицах. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

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