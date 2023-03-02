Часть Симферополя останется без газа с 6 марта

Газа не будет в связи с проведением работ на газопроводах
Из-за работ на газопроводах часть Симферополя останется без газа с 08:00 часов 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
Газа не будет до 17:00 7 марта по следующим адресам:
- ГРПш улица Пролетарская, 1а;
- ГРПш переулок Тихий, 2/4;
- РДГ переулок Тихий, 2;
- ГРПш улица Петропавловская, 16;
- ГРПш + котельная улица Петропавловская, 12,
- Институт филологии КФУ улица Ленина, 11;
- ГРПш улица Петропавловская, 3;
- ГРПш - 2 шт. пр. Кирова, 27-29;
- ГРПш улица Петропавловская, 13;
- Храм Константина и Елены ул. Петропавловская, 8а;
- улица Пролетарская, 7 Собор Петра и Павла;
- ГРПш улица Большевистская, 28/9 крышная котельная;
- ГРПш улица Кавказская, 5 котельная школы №16;
- ГРПш улица Кавказская, 5;
- ГРПш улица Одесская, 12 Троицкий монастырь;
- РДГ переулок Бондарный, 1;
- РДГ улица Одесская, за МИД России;
- ГРПш переулок Одесский (пр. Кирова, 19а), переулок Одесский, 1;
- ГРПш улица Краснознаменная, 72
- улица Пролетарская;
- улица Кавказская и прилегающие улицы и переулки.
- Также с 08:00 9 марта по 17:00 10 марта газ отключат по таким адресам:
- улица Пролетарская, 4 (котельная);
- улица Кавказская, 3;
- улица Пролетарская;
- улица Кавказская;
- улица Караимская и прилегающие улицы и переулки.
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