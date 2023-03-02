Часть Симферополя останется без газа с 6 марта

Газа не будет в связи с проведением работ на газопроводах

Из-за работ на газопроводах часть Симферополя останется без газа с 08:00 часов 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Газа не будет до 17:00 7 марта по следующим адресам:

- ГРПш улица Пролетарская, 1а;

- ГРПш переулок Тихий, 2/4;

- РДГ переулок Тихий, 2;

- ГРПш улица Петропавловская, 16;

- ГРПш + котельная улица Петропавловская, 12,

- Институт филологии КФУ улица Ленина, 11;

- ГРПш улица Петропавловская, 3;

- ГРПш - 2 шт. пр. Кирова, 27-29;

- ГРПш улица Петропавловская, 13;

- Храм Константина и Елены ул. Петропавловская, 8а;

- улица Пролетарская, 7 Собор Петра и Павла;

- ГРПш улица Большевистская, 28/9 крышная котельная;

- ГРПш улица Кавказская, 5 котельная школы №16;

- ГРПш улица Кавказская, 5;

- ГРПш улица Одесская, 12 Троицкий монастырь;

- РДГ переулок Бондарный, 1;

- РДГ улица Одесская, за МИД России;

- ГРПш переулок Одесский (пр. Кирова, 19а), переулок Одесский, 1;

- ГРПш улица Краснознаменная, 72

- улица Пролетарская;

- улица Кавказская и прилегающие улицы и переулки.

- Также с 08:00 9 марта по 17:00 10 марта газ отключат по таким адресам:

- улица Пролетарская, 4 (котельная);

- улица Кавказская, 3;

- улица Пролетарская;

- улица Кавказская;

- улица Караимская и прилегающие улицы и переулки.

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