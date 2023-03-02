Пятеро севастопольцев за один день отдали мошенникам больше одного миллиона рублей

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Даниил ОПАРИН

В Севастополе за один день пятеро местных жителей отдали мошенникам больше одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 81 до 91 года – четверо мужчин и одна женщина.

- Потерпевшим звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов и сообщали, что их близкие родственники – дочери и сёстры стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, влекущими уголовную ответственность, - говорится в сообщении.

Пенсионеры поверили, что избежать неприятностей можно только заплатив крупную сумму денег в качестве взятки. Мошенники убеждали, что рассказывать об этом никому не стоит и что нужно передать деньги их курьеру, который приедет по адресу. Все инструкции жертвами были выполнены, в результате чего они лишились более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время силовики ищут злоумышленников.

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