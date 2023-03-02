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НовостиПроисшествия2 марта 2023 8:46

Пятеро севастопольцев за один день отдали мошенникам больше одного миллиона рублей

Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 81 до 91 года
Екатерина НАЗАРОВА
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

Фото: Даниил ОПАРИН

В Севастополе за один день пятеро местных жителей отдали мошенникам больше одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 81 до 91 года – четверо мужчин и одна женщина.

- Потерпевшим звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов и сообщали, что их близкие родственники – дочери и сёстры стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, влекущими уголовную ответственность, - говорится в сообщении.

Пенсионеры поверили, что избежать неприятностей можно только заплатив крупную сумму денег в качестве взятки. Мошенники убеждали, что рассказывать об этом никому не стоит и что нужно передать деньги их курьеру, который приедет по адресу. Все инструкции жертвами были выполнены, в результате чего они лишились более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время силовики ищут злоумышленников.

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