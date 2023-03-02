В Севастополе построят дорожную развязку на подъезде к новому микрорайону

На улице Колобова возведут жилой микрорайон, в рядом организуют кольцевое движение. Фото: sev.gov.ru

В Севастополе в будущем появится новый микрорайон, который будет расположен по левую сторону от въезда на Проспект Октябрьской Революции. Здесь планируется построить несколько многоэтажек и торговый центр. Обсуждения по поводу возведения жилого массива на улице Колобова велись еще летом 2022 года - тогда власти города-героя обеспокоились отсутствием в плане застройки образовательных учреждений и предложили застройщику также возвести там детский сад или школу.

Как стало известно в ходе расширенного заседания экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ», данный проект уже находится в стадии реализации. Сроки будут зависеть в первую очередь от финансирования.

Тем не менее, после строительства такого масштабного проекта, на дорогах могут возникать и без того серьезные заторы. Для того, чтобы избежать перегрузки транспортной сети, власти приняли решение изменить дорожную развязку. Как сообщил глава Ленинского муниципального округа Севастополя Максим Сердюк, речь идет об участке, соединяющем улицу Вакуленчука, Фиолентовское шоссе и Проспект Октябрьской Революции.

- Рассматривается создание кольцевого движения на подъеме к магазину «Добрострой» на этом участке, - подчеркнул чиновник.

О сроках строительства пока говорить рано, ведь прежде всего нужно решить вопрос с реализацией проекта по строительству жилого массива на улице Колобова.