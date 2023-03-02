Жителю Ялты грозит четыре года колонии за наркопритон в своей квартире

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ялте силовики накрыли наркопритон, организованный 45-летним местным жителем в собественной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Установлено, что злоумышленник систематически предоставлял наркозависимым приятелям помещение своей квартиры для употребления наркотических средств. По месту жительства подозреваемого полицейскими проведен санкционированный обыск, - говорится в сообщении.

В доме у мужчины обнаружили приспособления для употребления наркотиков и предметы для их расфасовки. Хозяин дома ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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