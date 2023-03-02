«Крыммелиоводхоз» проводит плановый сброс воды из Симферопольского водохранилища

Фото: телеграм-канал Михаила Афанасьева

Мэр Симферополя Михаила Афанасьев прокомментировал ситуацию со сбросом воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир.

– Действительно, ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» производит сброс воды, расходом 3 кубометра в секунду. Пропускная способность русла реки Салгир – 30 кубометров в секунду. Поэтому хочу отметить, что никакой опасности для населения Симферополя сброс воды не представляет. Кроме того, мы находимся в постоянном взаимодействии с коллегами для предотвращения подтоплений, – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Напомним, в июне прошлого года из-за сильных ливней властям города пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир. Пиковые показатели достигали 50 кубометров в секунду. Это спровоцировало выход реки из берегов, в результате подтопленными оказались прилегающие к водной артерии территории.

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