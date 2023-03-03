По новому маршруту из Крыма проехало больше 70 тысяч автомобилей

С 10 октября 2022 года по новому маршруту проехало более 70 тыс. единиц транспортных средств Фото: Иван МАКЕЕВ

По новому маршруту из Крыма проехало более 70 тысяч автомобилей при этом трафик постоянно растет

- Все меры безопасности при движении организованных колонн либо самостоятельном движении обеспечиваются на достаточном уровне, - сообщил ТАСС заместитель министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

По его словам, ранее каждый день по маршруту проезжали от 200 до 700 автомобилей, сейчас - от 300 до 700 машин (в направлении Крыма). При этом количество водителей, которые предпочитают самостоятельное передвижение по маршруту, постоянно растет.

- Как показывает статистика, водители первые три раза подают заявки на передвижение в организованной колонне. Далее они переходят на самостоятельное движение. Сейчас примерно треть - это организованные колонны и две трети общего потока транспортных средств движется самостоятельно, - пояснил собеседник агентства.

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